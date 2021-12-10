Тупицький заперечив свою причетність до отримання хабаря. А інформацію про санкції він назвав нісенітницею.

Важливо Чіткий сигнал США, – у Зеленського відреагували на санкції проти Тупицького

Відсторонений голова КСУ вважає, що інформація про заборону в'їзду до США, опублікована на сайті Держдепартаменту, – це фейк, який "подають" з Офісу Президента.

На його думку, це спрямовано на Верховний Суд, щоб "задавити його" і щоб він не ухвалював кінцевого рішення за позовом про визнання незаконним указу президента про скасування указу Януковича, яким Тупицького призначили суддею КСУ.

Прив'язують якусь справу з хабарем. Це повна нісенітниця, тому що жодних справ немає,

– сказав він.

Що відомо про санкції проти Тупицького Про них 9 грудня повідомили Про них 9 грудня повідомили в американському Держдепі. Під обмеження потрапив не лише відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький, але й також його дружина Ольга. Подружжя запідозрили у причетності до корупційних схем та хабарництва. Загалом до відповідного "чорного списку" внесли 9 іноземців-корупціонерів. В американському відомстві пояснили, що Тупицький отримав хабар в особливо великому розмірі під час свого перебування на посаді в КСУ.

Відсторонення Тупицького: ключові події

27 березня Зеленський скасував укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. В ОП заявили, що більше не вважають їх суддями КСУ. Касмінін та Тупицький заперечили це рішення Зеленського у Верховному суді.

14 липня Верховний суд скасував указ Зеленського, яким той скасував призначення Тупицького на посаду голови Конституційного суду. В Офісі президента заявили, що виконувати рішення ВСУ не будуть і подали апеляцію.

17 серпня Зеленський підписав указ про відбір кандидатур на посаду судді КСУ за квотою глави держави. Тупицький подав до суду з вимогою зняти із сайту Офісу Президента оголошення про конкурс на посаду судді КСУ.

26 листопада Зеленський увів до складу КСУ суддів Олександра Петришина та Оксану Грищук.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу

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