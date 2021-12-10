Символічно, що накладання санкцій на тих, хто сприяв розростанню корупції в Україні, припало на міжнародний день боротьби з цією раковою пухлиною нашої держави.

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Штати провели майстерклас

Санкції для Тупицького та Портнова — це немов подарунок Україні від США. І до Різдва, і до дня антикорупційної діяльності.

Стосовно Тупицького — я особистий намагався допомогти нашим правоохоронцям. Подав заяву про злочин до ДБР та прокуратури ще 29 жовтня 2020 року. Але чомусь усі наші відомства, включно, з генпрокуратурою, не бачили очевидних речей.

І от тільки зараз саме Штати вносять Тупицького до санкційного списку з приміткою "серйозні корупційні дії, у тому числі за отримання грошового хабара під час служби в українській судовій системі".

Стосовно Портнова — запасаємося попкорном та дивимося, як палатиме на "Їхньому", у Шарія, ОПЗЖ та іншої пропутінінської шобли.

Чекайте волання про "внєшнєє управлєніє", боротьбу з незручними для Зеленського "професіоналами" тощо. Як то кажуть, наша пісня гарна й нова.

До теми Чіткий сигнал США, – у Зеленського відреагували на санкції проти Тупицького

Чому мовчить українська Феміда

Але дивує, ні не дивує, а злить, в цій ситуації от що:

Чому проти українських "чортів" бореться США?

Коли буде ліквідований наближений до Портнова ОАСК?

Чому Тупицького намагаються відсторонити в неконституційний спосіб, а не садять у законний?

Коли Медведчук сяде туди, де через нього вмирав Стус?

Питань усе ще багато. Як і роботи по боротьбі з корупцією. І це наша домашня робота. Ніхто за нас її не зробить. Хоча таки допомагають, за що щиро дякуємо.

Що передбачають санкції проти Портнова та Тупицького