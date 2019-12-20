Турборежима больше не будет, – эксперт спрогнозировал будущую работу Рады

Народные избранники дорабатывают последние дни в этом году и уходят на каникулы. Как можно оценить их работу и каким будет следующий год – читайте дальше.

Политический эксперт Петр Олещук в прямом эфире 24 канала сказал, что Верховная Рада девятого созыва может дать фору своим предшественникам. К такому выводу он пришел, оценив работу нардепов за неполные 4 месяца их работы.

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Он добавил, что нардепы приняли много неоднозначных решений. Петр подчеркнул, что за эффективностью депутатов должна следовать продуманность всех принятых решений. Также политический эксперт оценил работу парламентариев в 9 баллов из 12, которые являются довольно высоким результатом.

Я не верю в роспуске Рады. Или же он может быть обусловлен только с общим кризисом власти, чего я пока не ожидаю. Конечно турборежима больше не будет,

– спрогнозировал Олещук.

Подытоживая эксперт предположил, что решения будут приниматься реже, но они будут вызывать оживленную общественную дискуссию. Он заявил, что за законом о создании рынка земли встанет и вопрос изменения трудового кодекса.

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