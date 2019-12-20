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      Турборежима больше не будет, – эксперт спрогнозировал будущую работу Рады

      3 Читати новину українською
      Верховная Рада / ua.news

      Народные избранники дорабатывают последние дни в этом году и уходят на каникулы. Как можно оценить их работу и каким будет следующий год – читайте дальше.

      Политический эксперт Петр Олещук в прямом эфире 24 канала сказал, что Верховная Рада девятого созыва может дать фору своим предшественникам. К такому выводу он пришел, оценив работу нардепов за неполные 4 месяца их работы.

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      Он добавил, что нардепы приняли много неоднозначных решений. Петр подчеркнул, что за эффективностью депутатов должна следовать продуманность всех принятых решений. Также политический эксперт оценил работу парламентариев в 9 баллов из 12, которые являются довольно высоким результатом.

      Я не верю в роспуске Рады. Или же он может быть обусловлен только с общим кризисом власти, чего я пока не ожидаю. Конечно турборежима больше не будет,
      – спрогнозировал Олещук.

      Подытоживая эксперт предположил, что решения будут приниматься реже, но они будут вызывать оживленную общественную дискуссию. Он заявил, что за законом о создании рынка земли встанет и вопрос изменения трудового кодекса.

      Смотрите видео: Итоги работы Верховной Рады

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народа Верховная Рада Новости Украины Новости политики
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