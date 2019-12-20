Турборежиму більше не буде, – експерт спрогнозував майбутню роботу Ради

Народні обранці допрацьовують останні дні у цьому році та йдуть на канікули. Як можна оцінити їх роботу та яким буде наступний рік – читайте далі.

Політичний експерт Петро Олещук у прямому ефірі 24 каналу сказав, що Верховна Рада дев'ятого скликання може дати фору своїм попередникам. Такого висновку він дійшов, оцінивши роботу нардепів за неповні 4 місяці їхньої роботи.

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Він додав, що нардепи ухвалили й багато неоднозначних рішень. Петро підкреслив, що за ефективністю депутатів має слідувати продуманість будь-яких ухвалених рішень. Також політичний експерт оцінив роботу парламентарів у 9 балів з 12, що є доволі високим результатом.

Я не дуже вірю у розпуск Ради. Або ж він може бути зумовлений лише із загальною кризою влади, чого я поки що не очікую. Звичайно турборежиму більше не буде,

– спрогнозував Олещук.

Підсумовуючи експерт припустив, що рішення ухвалюватимуться рідше, але вони викликатимуть жваву суспільну дискусію. Він заявив, що за законом про створення ринку землі постане і питання зміни трудового кодексу.

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