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      Турборежиму більше не буде, – експерт спрогнозував майбутню роботу Ради

      134 Читать новость на русском
      Верховна Рада / ua.news

      Народні обранці допрацьовують останні дні у цьому році та йдуть на канікули. Як можна оцінити їх роботу та яким буде наступний рік – читайте далі.

      Політичний експерт Петро Олещук у прямому ефірі 24 каналу сказав, що Верховна Рада дев'ятого скликання може дати фору своїм попередникам. Такого висновку він дійшов, оцінивши роботу нардепів за неповні 4 місяці їхньої роботи.

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      Він додав, що нардепи ухвалили й багато неоднозначних рішень. Петро підкреслив, що за ефективністю депутатів має слідувати продуманість будь-яких ухвалених рішень. Також політичний експерт оцінив роботу парламентарів у 9 балів з 12, що є доволі високим результатом.

      Я не дуже вірю у розпуск Ради. Або ж він може бути зумовлений лише із загальною кризою влади, чого я поки що не очікую. Звичайно турборежиму більше не буде,
      – спрогнозував Олещук.

      Підсумовуючи експерт припустив, що рішення ухвалюватимуться рідше, але вони викликатимуть жваву суспільну дискусію. Він заявив, що за законом про створення ринку землі постане і питання зміни трудового кодексу.

      Дивіться відео: Підсумки роботи Верховної Ради

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Верховна Рада
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