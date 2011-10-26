Турчинов: Власть пытается сломать Тимошенко психологически
Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр Турчинов отметил, что Тимошенко несмотря на то, что находится за решеткой продолжает руководить партией.
"По его поручению я вчера провел совещание с руководителями областных партийных организаций и передал им все задачи, которые Юлия Владимировна ставит перед нашей партией о текущей работе", - сообщил он.
Турчинов подчеркнул, что власть пытается психологически повлиять на Юлию Тимошенко и сломать ее, "незаконно открывая уголовные дела в отношении его родственников и ближайшего окружения".
По его словам, речь идет в частности о Геннадие Тимошенко, которому сейчас 75 лет и "который перенес два инсульта и вышел из незаконного заключения семь лет назад инвалидом I группы".
"Цинизму и жажде мести властей нет предела. В их обвинениях нет ни одного юридического подтекста, есть только одна цель - скомпрометировать, обругать и сломать", - пояснил председатель партии.
Выбор редакции
-
В ФСБ рассказали, почему напали на украинские корабли в Азовском моресегодня , 11:11
-
Откровенная агрессия в Азовском море: российский корабль протаранил украинский военный буксирсегодня , 10:31
-
Главные новости 24 ноября: годовщина Голодомора и еще одно село на Донбассе под контролем Киевасегодня , 09:01