Турчинов: Власть пытается сломать Тимошенко психологически

Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр Турчинов отметил, что Тимошенко несмотря на то, что находится за решеткой продолжает руководить партией.

"По его поручению я вчера провел совещание с руководителями областных партийных организаций и передал им все задачи, которые Юлия Владимировна ставит перед нашей партией о текущей работе", - сообщил он.

Турчинов подчеркнул, что власть пытается психологически повлиять на Юлию Тимошенко и сломать ее, "незаконно открывая уголовные дела в отношении его родственников и ближайшего окружения".

По его словам, речь идет в частности о Геннадие Тимошенко, которому сейчас 75 лет и "который перенес два инсульта и вышел из незаконного заключения семь лет назад инвалидом I группы".

"Цинизму и жажде мести властей нет предела. В их обвинениях нет ни одного юридического подтекста, есть только одна цель - скомпрометировать, обругать и сломать", - пояснил председатель партии.