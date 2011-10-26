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      Турчинов: Власть пытается сломать Тимошенко психологически

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      Александр Турчинов
      Александр Турчинов

      Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр Турчинов отметил, что Тимошенко несмотря на то, что находится за решеткой продолжает руководить партией.

      "По его поручению я вчера провел совещание с руководителями областных партийных организаций и передал им все задачи, которые Юлия Владимировна ставит перед нашей партией о текущей работе", - сообщил он.

      Турчинов подчеркнул, что власть пытается психологически повлиять на Юлию Тимошенко и сломать ее, "незаконно открывая уголовные дела в отношении его родственников и ближайшего окружения".

      По его словам, речь идет в частности о Геннадие Тимошенко, которому сейчас 75 лет и "который перенес два инсульта и вышел из незаконного заключения семь лет назад инвалидом I группы".

      "Цинизму и жажде мести властей нет предела. В их обвинениях нет ни одного юридического подтекста, есть только одна цель - скомпрометировать, обругать и сломать", - пояснил председатель партии.

      Теги: БЮТ
      Источник: УНИАН
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      Новости за 26 октября 2011
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