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      Турчинов: Влада намагається зламати Тимошенко психологічно

      1347 Читать новость на русском
      Олександр Турчинов
      Олександр Турчинов

      Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр Турчинов наголосив, що Тимошенко незважаючи на те, що перебуває за ґратами продовжує керувати партією.

      "За її дорученням я вчора провів нараду з керівниками обласних партійних організацій і передав їм усі завдання, які Юлія Володимирівна ставить перед нашою партією щодо поточної роботи", — повідомив він.

      Турчинов наголосив, що влада намагається психологічно вплинути на Юлію Тимошенко та зламати її, "незаконно відкриваючи кримінальні справи щодо її родичів та найближчого оточення".

      За його словами, йдеться, зокрема, про Геннадія Тимошенка, якому зараз 75 років і "який переніс два інсульти і вийшов із незаконного ув‘язнення сім років тому інвалідом І групи".

      "Цинізму і жадобі помсти влади немає меж. У їхніх звинуваченнях немає жодного юридичного підтексту, є тільки одна мета — скомпрометувати, облаяти і зламати", — пояснив  голова партії.

      Теги: Олександр Турчинов Юлія Тимошенко Юлія Тимошенко БЮТ
      Джерело: УНІАН
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      Новини за 26 жовтня 2011
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