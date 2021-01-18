В Турции идентифицировали тело погибшего моряка: детали
В Турции 18 января идентифицировали тело одного из погибших в результате крушения судна Arvin. Им оказался капитан сухогруза.
Погибший капитан был гражданином России. Об этом сообщил консул Украины в Анкаре Андрей Билык, пишет Укринформ.
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В процедуре опознания принял участие прокурор, который ответственен за дело затонувшего украинского сухогруза.
Поисковая операция продолжается
По словам украинского консула, несмотря на сложные погодные условия поисково-спасательная операция продолжается. Работают 2 вертолета, жандармерия патрулирует береговую линию.
Если погодные условия наладятся, то после 15:00 (14:00 по Киеву – 24 канал) турецкая сторона обеспечит мониторинг морского дна в районе аварии,
– рассказал Билык.
Он добавил, что украинских моряков, которых спасли и недавно выписали из больницы, в ближайшее время доставят в Анкару, а уже оттуда – в Украину.
"Сейчас осуществляются мероприятия по документированию граждан для возвращения их в Украину. Ожидаем, что их возвращение состоится 19 января", – подчеркнул дипломат.
Кстати, всем спасенным морякам уже сделали тесты на коронавирус. Они оказались отрицательными.
Главное о крушении судна Arvin
- 17 января в Черном море близ турецкой провинции Бортин затонул сухогруз.
- Судно ходит под флагом Перу, впрочем, его владельцем является одесская компания.
- По предварительной информации, авария случилась из-за сильного шторма.
- На борту судна находилось 12 членов экипажа: 10 украинцев и 2 россиян.
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