В Турции 18 января идентифицировали тело одного из погибших в результате крушения судна Arvin. Им оказался капитан сухогруза.

Погибший капитан был гражданином России. Об этом сообщил консул Украины в Анкаре Андрей Билык, пишет Укринформ.

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В процедуре опознания принял участие прокурор, который ответственен за дело затонувшего украинского сухогруза.

Поисковая операция продолжается

По словам украинского консула, несмотря на сложные погодные условия поисково-спасательная операция продолжается. Работают 2 вертолета, жандармерия патрулирует береговую линию.

Если погодные условия наладятся, то после 15:00 (14:00 по Киеву – 24 канал) турецкая сторона обеспечит мониторинг морского дна в районе аварии,

– рассказал Билык.

Он добавил, что украинских моряков, которых спасли и недавно выписали из больницы, в ближайшее время доставят в Анкару, а уже оттуда – в Украину.

"Сейчас осуществляются мероприятия по документированию граждан для возвращения их в Украину. Ожидаем, что их возвращение состоится 19 января", – подчеркнул дипломат.

Кстати, всем спасенным морякам уже сделали тесты на коронавирус. Они оказались отрицательными.

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