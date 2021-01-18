У Туреччині 18 січня ідентифікували тіло одного із загиблих внаслідок катастрофи судна Arvin. Ним виявився капітан суховантажу.

Загиблий капітан був громадянином Росії. Про це повідомив консул України в Анкарі Андрій Білик, пише Укрінформ.

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У процедурі упізнання взяв участь прокурор, який відповідальний за справу затонулого українського суховантажу.

Пошукова операція триває

За словами українського консула, попри складні погодні умови, пошуково-рятувальна операція триває. Працюють 2 гелікоптери, жандармерія патрулює берегову лінію.

Якщо погодні умови налагодяться, то після 15:00 (14:00 за Києвом – 24 канал) турецька сторона забезпечить моніторинг морського дна в районі аварії,

– розповів Білик.

Він додав, що українські моряки, яких врятували та нещодавно виписали з лікарні, найближчим часом їх доправлять в Анкару, а вже звідти – в Україну.

"Зараз здійснюються заходи з документування громадян для повернення їх в Україну. Очікуємо, що їх повернення відбудеться 19 січня", – підкреслив дипломат.

До речі, усім врятованим морякам вже зробили тести на коронавірус. Вони виявилися негативними.

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