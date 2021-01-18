У Туреччині ідентифікували тіло загиблого моряка: деталі
У Туреччині 18 січня ідентифікували тіло одного із загиблих внаслідок катастрофи судна Arvin. Ним виявився капітан суховантажу.
Загиблий капітан був громадянином Росії. Про це повідомив консул України в Анкарі Андрій Білик, пише Укрінформ.
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У процедурі упізнання взяв участь прокурор, який відповідальний за справу затонулого українського суховантажу.
Пошукова операція триває
За словами українського консула, попри складні погодні умови, пошуково-рятувальна операція триває. Працюють 2 гелікоптери, жандармерія патрулює берегову лінію.
Якщо погодні умови налагодяться, то після 15:00 (14:00 за Києвом – 24 канал) турецька сторона забезпечить моніторинг морського дна в районі аварії,
– розповів Білик.
Він додав, що українські моряки, яких врятували та нещодавно виписали з лікарні, найближчим часом їх доправлять в Анкару, а вже звідти – в Україну.
"Зараз здійснюються заходи з документування громадян для повернення їх в Україну. Очікуємо, що їх повернення відбудеться 19 січня", – підкреслив дипломат.
До речі, усім врятованим морякам вже зробили тести на коронавірус. Вони виявилися негативними.
Головне про катастрофу судна Arvin
- 17 січня у Чорному морі поблизу турецької провінції Бортин затонув суховантаж.
- Судно ходить під прапором Перу, втім його власником є одеська компанія.
- За попередньою інформацією, аварія трапилася через сильний шторм.
- На борту судна перебувало 12 членів екіпажу: 10 українців та 2 росіян.
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