Заинтересованность Турции в БПЛА

Турция с большим интересом рассматривает роящиеся БПЛА. Турецкая армия уже использует вертолетный дрон-камикадзе STM Kargu и вскоре представит обновленную версию Kargu-2 в дополнение к своему быстрому арсеналу беспилотников.

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Хотя технически Kargu не является роящимся БПЛА, оперативный опыт, полученный при широкомасштабном использовании серии Kargu, будет очень полезен в будущих исследованиях БПЛА, которые роятся. На сегодняшний день Kargu развернуты в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Управление оборонной промышленности Турции – гражданский институт, управляющий оборонной промышленностью страны, – поддерживает ряд проектов с целью постепенного создания технологической базы для беспилотных летательных аппаратов.

Что известно о дронах-камикадзе: коротко

Рои ловких беспилотных летательных аппаратов должны:

атаковать наземные и воздушные цели,

выполнять разведывательные задания;

вести радиоэлектронную борьбу, оставаясь в тесном контакте друг с другом и обеспечивая беспрецедентный уровень независимости операций.

Сейчас роящиеся дроны проходят испытания и поступят на службу только через несколько лет.