Рої спритних безпілотних літальних апаратів будуть атакувати наземні та повітряні цілі, виконувати розвідувальні завдання й вести радіоелектронну боротьбу, залишаючись у тісному контакті одне з одним і забезпечуючи безпрецедентний рівень незалежності операцій.

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Наразі дрони, що рояться, проходять випробування та надійдуть на службу лише через кілька років.

Зацікавленість Туреччини у БПЛА

Туреччина з великим інтересом розглядає БПЛА, що рояться. Турецька армія вже використовує гвинтокрилий дрон-камікадзе STM Kargu і незабаром представить оновлену версію Kargu-2 на додаток до свого швидкого арсеналу безпілотників. Х

Хоча технічно Kargu не є БПЛА, що роїться, оперативний досвід, отриманий при широкомасштабному використанні серії Kargu, буде дуже корисний у майбутніх дослідженнях БПЛА, що рояться. На сьогодні Kargu розгорнуті в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.

Управління оборонної промисловості Туреччини – цивільний інститут, який керує оборонною промисловістю країни, – підтримує низку проєктів з метою поступового створення технологічної бази для безпілотних літальних апаратів що рояться.