Видео сняла одна из украинок, которая отдыхала на турецком курорте. Она сказала, что этот продавец напомнил ей Украину.

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Горячая кукуруза на пляже Турции

Ситуация произошла на одном из пляжей Анталии. Что интересно, там кукурузу продают дешевле, чем на украинских курортах. В Турции туристы могут приобрести 1 кукурузу за 1 доллар.

Пока опубликовали видео только с кукурузой. О том, продают ли другую еду – пока неизвестно.

"Конечно же, для полного счастья не хватает пахлавы медовой, семян, креветок и тараньки", – добавили в заметке.

На турецком пляже продают кукурузу: смотрите видео

Реакция украинцев

В телеграмме начали активно обсуждать такой бизнес и сравнивать его с украинскими курортами. Людей возмущает то, что цена в Украине дороже.

Один из пользователей отметил, что такая практика в Анталии – уже не первый год. Также оценили и доброжелательность улыбающегося продавца.

"Думаю, было приятно, когда в чужой стране подошел улыбчивый мужчина, который разговаривает на понятном тебе языке, станцевал танец и не был против камеры. Мне кажется, что на наших курортах меньше вероятность такого встретить", – написала в комментариях пользователь София.