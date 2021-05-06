Rozetka продает купальник: в Египте бизнесмены использовали украинские логотипы – курьезные фото
В Египте местные предприниматели решили оригинальным способом привлечь внимание туристов. Они для этого использовали логотипы популярных украинских торговых сетей.
Источник:фейсбук Анны Романовой
Курьезные фото взорвали сеть. Люди начали активно обсуждать такую креативность.
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Перечень логотипов
Насмешило украинцев именно то, что логотип использовали только для привлечения внимания. На самом деле продавали бизнесмены совсем другие вещи.
В Египте предлагают туристам:
- "Сильпо" – косметику;
- АТБ – изделия из кожи;
- Rozetka – одежда, сладости, купальники;
- "Эпицентр" – манго, кальяны, сигареты, сувениры;
- Novus – изделия из кожи;
- "Ашан" – наркотики (траву).
Директор Ассоциации Индустрии Гостеприимства Украины Анна Романова отметила, что была поражена увиденным.
"Я понимаю, что египтяне идут на любые ухищрения, чтобы заманить украинского туриста, но посмотрите на эти "рекламные" слоганы. Кто и в каком состоянии их составлял?", – написала она.
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