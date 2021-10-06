Соответствующее решение правительство приняло на заседании 6 октября. Предложение поступило от Министерства иностранных дел Украины.

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Проект предусматривает здание в 3 этажа

Строительство комплекса будет осуществляться в 2021 – 2022 годах. Проектная документация предусматривает сооружение трехэтажного здания, которое будет отвечать требованиям дипучреждения.

Также построят комплекс из административных и жилых помещений общей площадью более 267 метров квадратных.

Зеленский несколько раз проводил переговоры с Эрдоганом

Отметим, что летом-осенью 2021 года президент Зеленский несколько раз проводил переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так главы государств общались накануне Дня Независимости Украины. В частности речь шла о Крымской платформе и незаконном задержании крымских татар.

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Также президенты встречались в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Разговор снова касался оккупированного Крыма, а также освобождения задержанных российской стороной активистов.