В результате столкновения погиб человек. Турецкие СМИ сообщают, что речь идет о 28-летнем украинце Виталие Галушко.

Советуем прочитать Просила о спасении, а он снимал видео: подробности о гибели украинской модели в Турции

В Турции погиб турист из Украины

Украинские туристы взяли на прокат два гидроцикла, и поехали кататься. Это произошло в Анталии, у города Кемер, 22 июня примерно в 12:00.

Один из гидроциклов в пятизвездочном отеле арендовал 28-летний украинец Виталий Галушко.

Другой – семья Харценко, 28-летний Александр и 24-летняя Юлия.

Известно без подробностей, что эти гидроциклы столкнулись в море.

В результате аварии Галушко упал в воду и потерял сознание. Его срочно достали спасатели.

Мужчину доставили в ближайшую частную клинику. Но никакие усилия врачей не помогли спасти туриста.

Береговая охрана и прокуратура Турции будут расследовать инцидент.