У результаті зіткнення загинув чоловік. Турецькі ЗМІ повідомляють, що мовиться про 28-річного українця Віталія Галушко.

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У Туреччині загинув турист з України

Українські туристи взяли на прокат два гідроцикли, і поїхали кататися. Це сталося в Анталії, біля міста Кемер, 22 червня приблизно о 12 годині.

Один із гідроциклів у п'ятизірковому готелі орендував 28-річний українець Віталій Галушко.

Інший – родина Харценків, 28-річний Олександр та 24-річна Юлія.

Наразі відомо без подробиць, що ці гідроцикли зіткнулися у морі.

У результаті аварії Галушко впав у воду та втратив свідомість. Його терміново дістали рятувальники.

Чоловіка доправили у найближчу приватну клініку. Але жодні зусилля лікарів не допомогли врятувати туриста.

Берегова охорона та прокуратура Туреччини будуть розслідувати інцидент.

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