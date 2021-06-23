У результаті зіткнення загинув чоловік. Турецькі ЗМІ повідомляють, що мовиться про 28-річного українця Віталія Галушко.
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У Туреччині загинув турист з України
Українські туристи взяли на прокат два гідроцикли, і поїхали кататися. Це сталося в Анталії, біля міста Кемер, 22 червня приблизно о 12 годині.
- Один із гідроциклів у п'ятизірковому готелі орендував 28-річний українець Віталій Галушко.
- Інший – родина Харценків, 28-річний Олександр та 24-річна Юлія.
Наразі відомо без подробиць, що ці гідроцикли зіткнулися у морі.
- У результаті аварії Галушко впав у воду та втратив свідомість. Його терміново дістали рятувальники.
- Чоловіка доправили у найближчу приватну клініку. Але жодні зусилля лікарів не допомогли врятувати туриста.
Берегова охорона та прокуратура Туреччини будуть розслідувати інцидент.
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