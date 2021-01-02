Подозревают в подготовке терактов на Новый год: в Турции задержали 267 человек
В Турции задержали 267 человек. Сообщается, что они якобы планировали многочисленные теракты в новогоднюю ночь.
Сама спецоперация правоохранительных органов длилась с 20 декабря в 33 провинциях страны. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, пишет агентство Anadolu.
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Задержанных подозревают в "поддержке террористических организаций, злоупотребляющих религией".
Среди тех, кого задержали:
- 106 граждан Турции;
- 161 гражданин других стран.
Из них – 69 иностранцев уже передали миграционным органам. Там должны обеспечить необходимые административные процедуры в отношении иностранных террористов, которых уличили в связях с зонами конфликта.
Пока не уточняют, граждан каких именно стран задержали. Не указывают также и подозреваемые организации, которые могли бы участвовать в вероятных беспорядках.
Другие детали спецоперации
В рамках спецоперации также изъяли:
- 3 винтовки;
- 3 пистолета;
- 776 картриджей патронов;
- почти 2 килограмма аммиачной селитры;
- много цифровых материалов и документов.
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