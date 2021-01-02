В Турции задержали 267 человек. Сообщается, что они якобы планировали многочисленные теракты в новогоднюю ночь.

Сама спецоперация правоохранительных органов длилась с 20 декабря в 33 провинциях страны. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, пишет агентство Anadolu.

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Задержанных подозревают в "поддержке террористических организаций, злоупотребляющих религией".

Среди тех, кого задержали:

106 граждан Турции;

161 гражданин других стран.

Из них – 69 иностранцев уже передали миграционным органам. Там должны обеспечить необходимые административные процедуры в отношении иностранных террористов, которых уличили в связях с зонами конфликта.

Пока не уточняют, граждан каких именно стран задержали. Не указывают также и подозреваемые организации, которые могли бы участвовать в вероятных беспорядках.

Другие детали спецоперации

В рамках спецоперации также изъяли: