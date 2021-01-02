Підозрюють у підготовці терактів на Новий рік: у Туреччині затримали 267 людей
У Туреччині затримали 267 осіб. Повідомляється, нібито вони планували численні теракти у новорічну ніч.
Сама спецоперація правоохоронних органів тривала з 20 грудня у 33 провінціях країни. Про це заявили у міністерстві внутрішніх справ країни, пише агентство Anadolu.
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Затриманих підозрюють у "підтримці терористичних організацій, які зловживають релігією".
Серед тих, кого затримали:
- 106 громадян Туреччини;
- 161 громадянин інших країн.
З них – 69 з іноземців вже передали міграційним органам. Там повинні забезпечити необхідні адміністративні процедурм щодо іноземних терористів, яких викрили у зв'язках із зонами конфлікту.
Наразі не уточнюють, громадян яких саме країн затримани іноземців. Не вказують також і підозрювані організації, які могли б брати участь у ймовірних заворушеннях.
Інші деталі спецоперації
У межах спецоперації також вилучили:
- 3 гвинтівки;
- 3 пістолет;
- 776 картриджів набоїв;
- майже 2 кілограми аміачної селітри;
- багато цифрових матеріалів та документів.
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