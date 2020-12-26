Правительство Турции на 2 дня перенесло введение требования о наличии у авиапассажиров негативных тестов на коронавирус. Так, справку будут требовать не с 28, а с 30 декабря 2020 года. Такое требование будет действовать до 1 марта 2021 года.

Кто должен иметь отрицательный тест

Тест нужен и тем, кто будет путешествовать через страну транзитом. Об этом сообщает Avianews.

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На рейсах в Турцию все пассажиры в возрасте от 6 лет вынуждены будут показать справку о прохождении ПЦР-теста.

Он должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до времени пересечения границы Турции и быть отрицательным – в противном случае пассажира не пропустят на территорию страны.

Отрицательный тест на COVID-19 должны иметь и люди, путешествующие с пересадкой в аэропортах Турции, даже если они не оставляют транзитной зоны.

Заметим, с 30 декабря потребуют ПЦР-тест также у тех, кто приедет в страну на наземном или водном транспорте.

Обратите внимание! Для тех, кто прибывает из Великобритании, Дании и Южной Африки, где обнаружили мутировавший штамм коронавируса, требования будут более строгими. В частности, людям придется пройти карантин, даже если тест будет отрицательный.