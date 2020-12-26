Турция потребует отрицательный тест на COVID-19 у туристов до 1 марта: детали
Правительство Турции на 2 дня перенесло введение требования о наличии у авиапассажиров негативных тестов на коронавирус. Так, справку будут требовать не с 28, а с 30 декабря 2020 года. Такое требование будет действовать до 1 марта 2021 года.
Кто должен иметь отрицательный тест
Тест нужен и тем, кто будет путешествовать через страну транзитом. Об этом сообщает Avianews.
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На рейсах в Турцию все пассажиры в возрасте от 6 лет вынуждены будут показать справку о прохождении ПЦР-теста.
Он должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до времени пересечения границы Турции и быть отрицательным – в противном случае пассажира не пропустят на территорию страны.
Отрицательный тест на COVID-19 должны иметь и люди, путешествующие с пересадкой в аэропортах Турции, даже если они не оставляют транзитной зоны.
Заметим, с 30 декабря потребуют ПЦР-тест также у тех, кто приедет в страну на наземном или водном транспорте.
Что известно о коронавирусе в ТурцииПо состоянию на 26 декабря COVID-19 в государстве инфицировались 2,13 миллиона человек. Из них 1,99 миллиона больных уже выздоровели, а 19 624 – умерли. Из-за увеличения количества заболевших в гостиницах Турции запретили проводить развлекательные программы на Новый год.
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