Уряд Туреччини на 2 дні переніс введення вимоги про наявність у авіапасажирів негативних тестів на коронавірус. Так, довідку вимагатимуть не з 28, а з 30 грудня 2020 року. Така вимога діятиме до 1 березня 2021 року.

Хто повинен мати негативний тест

Тест потрібен і тим, хто подорожуватиме через країну транзитом. Про це повідомляє Avianews.

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На рейсах до Туреччини всі пасажири віком від 6 років змушені будуть показати довідку про проходження ПЛР-тесту.

Він має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до часу перетину кордону Туреччини й бути негативним – в іншому випадку пасажира не пропустять на територію країни.

Негативний тест на COVID-19 повинні мати і люди, що подорожують з пересадкою в аеропортах Туреччини, навіть якщо вони не залишають транзитної зони.

Зауважимо, з 30 грудня вимагатимуть ПЛР-тест також у тих, хто приїде в країну на наземному або водному транспорті.

Зверніть увагу! Для тих, хто прибуває з Великої Британії, Данії та Південної Африки, де виявили мутований штам коронавірусу, вимоги будуть суворішими. Зокрема, людям доведеться пройти карантин, навіть якщо тест буде негативний.