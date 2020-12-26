Туреччина вимагатиме негативний тест на COVID-19 у туристів до 1 березня: деталі
Уряд Туреччини на 2 дні переніс введення вимоги про наявність у авіапасажирів негативних тестів на коронавірус. Так, довідку вимагатимуть не з 28, а з 30 грудня 2020 року. Така вимога діятиме до 1 березня 2021 року.
Хто повинен мати негативний тест
Тест потрібен і тим, хто подорожуватиме через країну транзитом. Про це повідомляє Avianews.
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На рейсах до Туреччини всі пасажири віком від 6 років змушені будуть показати довідку про проходження ПЛР-тесту.
Він має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до часу перетину кордону Туреччини й бути негативним – в іншому випадку пасажира не пропустять на територію країни.
Негативний тест на COVID-19 повинні мати і люди, що подорожують з пересадкою в аеропортах Туреччини, навіть якщо вони не залишають транзитної зони.
Зауважимо, з 30 грудня вимагатимуть ПЛР-тест також у тих, хто приїде в країну на наземному або водному транспорті.
Що відомо про коронавірус у ТуреччиніСтаном на 26 грудня COVID-19 у державі інфікувалися 2,13 мільйона людей. З них 1,99 мільйона хворих вже одужали, а 19 624 – померли. Через збільшення кількості хворих у готелях Туреччини заборонили проводити розважальні програми на Новий рік.
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