Украинские защитники пытаются отразить атаки противника. Впрочем, постоянно просят о подкреплении, ведь немало раненых и погибших.

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Турция готова вывезти раненых и погибших защитников на кораблях из Бердянска

По словам Владимира Зеленского, военная деоккупация Мариуполя на сегодняшний день сложная.

Ребятам-воинам тяжело, но они очень крепкие. В частности, потому, что у них есть миссия гуманитарная, которая налагает обязательства. Речь идет о собратьях, раненых или погибших.

В этом отношении мы договорились с Турцией, которая станет посредником, поскольку будет восприниматься оккупантом. Страна готова вывезти на кораблях раненых, убитых, и перевезти их из Бердянска, потому что к Мариуполю подойти невозможно,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что вся инфраструктура готова, чтобы увезти раненых и убитых. Теперь ждут согласования процедуры со стороны врага – с ними разговаривает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Зеленский также подчеркнул, что если получат отказ и не смогут провести эвакуацию раненых и погибших украинских защитников, будет очевидно, что такой приказ дал сам Путин.

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