Українські захисники намагаються відкинути атаки ворога. Втім, постійно просять про підкріплення, адже чимало поранених та загиблих. Про це заявив президент України на пресконференції з журналістами.

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Туреччина готова вивезти поранених і загиблих захисників кораблями з Бердянська

За словами Володимира Зеленського, військова деокупація Маріуполя на сьогодні складна.

Хлопцям-воїнам важко, але вони дуже міцні. Зокрема, через те, що у них є місія гуманітарна, яка накладає зобов'язання. Мовиться про побратимів, які поранені або загиблі.

Щодо цього ми домовилися з Туреччиною, яка стане посередником, оскільки сприйматиметься окупантом. Країна готова вивезти кораблями поранених, вбитих, і перевезти їх з Бердянська, бо до Маріуполя підійти неможливо,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що вся інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і забутих. Наразі чекають погодження процедури зі сторони ворога – з ними розмовляє Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Зеленський також підкреслив, якщо отримають відмову й не зможуть провести евакуацію поранених та загиблих українських захисників, буде очевидно, що такий наказ дав сам Путін.

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