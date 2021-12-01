Соответствующее заявление сделал Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции. Он объяснил, что Анкара поддерживает контакт с Украиной и Россией и рекомендует "спокойствие и деэскалацию".

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Турецкий министр анонсировал встречу со своим украинским коллегой Дмитрий Кулебой. Она состоится в среду, 1 декабря, во время министерской встречи НАТО в Риге. Уже на следующий день он пообщается и с российским чиновником Сергеем Лавровым. Такая возможность представится во время заседания Совета министров ОБСЕ.

Что министр говорит об антироссийских санкциях

Комментируя вероятность новых международных санкций против России, Чавушоглу объяснил, что "Турция не верит в то, что это поможет решить проблему". Мол, в прошлом они не работали. Поэтому нужно обеспечить значимое сдерживание.

Турция верит в правильный баланс между сдерживанием и диалогом. Никто не может помочь Украине или любой другой стране с помощью санкций,

– убежден чиновник.

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