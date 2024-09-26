Соответствующее заявление Эрдогана передали журналисты турецкого издания Hurriyet. Глава Турции подчеркнул, что вступление в БРИКС только помогает в развитии экономического сотрудничества страны с партнерами

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Что сказал Эрдоган о вступлении Турции в БРИКС

Турецкий лидер отметил, что его страна "не может отрицать факт" своих устоявшихся связей как с континентальной Европой, так и с Соединенными Штатами, а также связей с Центральной Азией, Россией, Балтийским регионом и Дальним Востоком.

Кроме того, он подчеркнул "глубокую историю" отношений Турции с арабскими странами Персидского залива и ее прочные партнерские отношения со странами Африки.

Эрдоган также отметил, что географическое положение Турции и ее богатое историческое наследие заставляют страну "создавать разнообразные партнерства". А только потому, что Турция является страной НАТО, нельзя разорвать связи с тюркским и исламским миром.

БРИКС и АСЕАН – это структуры, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу,

– подчеркнул президент Турции.

Реджеп Эрдоган также заявление, что не вступать в БРИКС или любой другой структуры Турцию якобы призывают те, кто "заставлял ее ожидать вблизи дверей Евросоюза".

К слову, журналисты Bloomberg писали, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад. Таким образом страна стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников.