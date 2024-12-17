Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Наращивание военного присутствия напоминает действия Турции перед ее вторжением в северо-восточную Сирию в 2019 году.

Смотрите также Российские военные бегут из Дамаска, эвакуировали сотни солдат, – FT

Турция накапливает войска вблизи границы с Сирией

По словам высокопоставленных чиновников США, вдоль сирийско-турецкой границы в районе города Кобани замечены большие скопления турецких коммандос, артиллерии и бойцов союзных милитаризованных формирований. По словам одного из представителей США, турецкая операция через границу может быть неизбежной.

Мы пристально следим за ситуацией и настаиваем на сдержанности,

– заявил один из представителей США.

Ильхам Ахмед, чиновница администрации сирийских курдов, обратилась к новоизбранному президенту Дональду Трампу с просьбой повлиять на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы предотвратить вторжение.

"Цель Турции – установить фактический контроль над нашей землей до вашего вступления в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с обладателями нашей территории", – написала Ахмед в письме к Трампу.

В издании напомнили, что госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе совершил визит в Турцию, где обсуждал с Эрдоганом перспективы будущего Сирии и пытался получить гарантии ограничения Анкарой действий против курдских бойцов.

К чему курды призывают Трампа

Впрочем, переговоры о прекращении огня, которые США организовали между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в городе Кобани, завершились в понедельник безрезультатно. Об этом сообщил представитель СДС, отметив также о "значительном скоплении военных сил" с обеих сторон города.

Из-за границы мы уже видим, как турецкие силы концентрируются, и наши мирные жители живут в постоянном страхе перед неизбежной смертью и разрушениями,

– написала Ахмед.

Несмотря на то, что Трамп официально вступит в должность только 20 января, Ахмед призвала его использовать свой "уникальный подход к дипломатии" для того, чтобы убедить Эрдогана отказаться от запланированной военной операции. Она также напомнила о предыдущей встрече, во время которой Трамп заверил, что "Соединенные Штаты не покинут курдов".