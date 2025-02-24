Эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах в эфире 24 Канала отметил, что у Эрдогана есть ряд собственных интересов относительно Украины и перечислил их.

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Какие интересы у Эрдогана?

Президент Турции Реджеп Эрдоган, по словам эксперта, готов сражаться за свой интерес и это может сыграть на пользу Украине.

Он заключается в том, чтобы его компании восстанавливали инфраструктуру в пострадавших городах; чтобы иметь союзника в Черном море – Украину; чтобы крымскотатарский народ, коренной в Украине, остался,

– озвучил Фараджаллах.

Турецкие войска могли бы присоединиться к миротворческой миссии

Эрдоган, как напомнил эксперт, один из первых, еще до заявлений президента Франции Макрона и премьер-министра Великобритании Стармера, озвучил, что жандармерия или турецкие войска могут сыграть роль миротворцев между воюющими сторонами (Украиной и Россией).

"Он же провел Путина и на Кавказ (тот проиграл Нагорный Карабах), и в Сирию (проиграл Путин и ее). Кто там стоял? Эрдоган. Холодный, жестокий, расчетливый политик. У него свои счета с США", – заметил Фараджаллах.

По словам эксперта, стоит понимать, что Турция является вторым по важности членом НАТО, а вторая армия Альянса – турецкая. Он также отметил, что немногие члены НАТО имеют свои военные базы за пределами страны. В перечне таких Великобритания, США и как раз Турция.

Поэтому Эрдоган, по мнению Фараджаллаха, может сыграть важную роль партнера Украины, однако в определенной степени это будет зависеть от того, что ему будет предложено в ответ.

Украина должна остаться (в любой форме), она должна дождаться своего звездного часа, надо отойти от детских мечтаний: или все, или ничего, или вся Украина, или ничего. Украина должна использовать любые инструменты, которые позволят ей быть суверенным государством,

– отметил Фараджаллах.

Напомним, в то время как представители США провели встречу с российской стороной в Саудовской Аравии, президент Украины Зеленский побывал в Анкаре, где пообщался с лидером Турции Эрдоганом относительно стратегического партнерства.

Заметьте, что политический аналитик и российская оппозиционерка Ольга Курносова считает, что именно Турция может предоставить Украине гарантии безопасности, а считать ее другом России не стоит, поскольку Анкара нанесла сильнейшие удары по зонам влияния Кремля (Нагорный Карабах, Сирия).