Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил 24 Каналу, почему на самом деле Турция заинтересована в долгосрочном мире и действительно ли можно доверять словам Эрдогана о том, что он уважает территориальную целостность нашей страны.

Важно Зеленский перечислил страны, от которых Украина ожидает гарантии безопасности

"Турция хочет ослабить Россию"

В международной политике не существует друзей, пока не подписаны конкретные соглашения, которые делают страны союзниками. С юридической точки зрения Турция не является союзником для Украины, тем более другом, поскольку Анкара имеет собственные интересы.

"Во многих моментах наши интересы совпадают. В частности, ослабление российского влияния в Черном море прописано в доктрине Великобритании, которая была принята еще до полномасштабного вторжения", – отметил Коваленко.

Обратите внимание! Президент Турции предложил свою страну как место для будущих переговоров Соединенных Штатов Америки, Украины и России.

Господство в Черном море является стратегическим интересом Турции. Соответственно российская аннексия Крыма нарушила видение Анкары по превращению Черного моря во внутреннее турецкое озеро. Во времена, когда Украина контролировала Крым, Турция была в сильной позиции, а Россия, аннексировав полуостров, поставила там ряд своих баз, что влияет как на НАТО, так и на Турцию с военной точки зрения.

США рассматривали именно Великобританию для существенного противовеса России в Черном море. Ведь у Вашингтона и Анкары все же есть стратегические разногласия. А Великобритания могла бы играть как на турецком, так и американском полях, интегрируясь с Украиной и размещая свои мощности,

– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.

По его словам, от выбивания черноморского флота страны-агрессора усилиями украинских спецслужб в выигрыше все наши союзники по НАТО. Кроме того, Турции выгодно ослабить Россию не только в Черном море, но и в Африке.

Сейчас Франция выходит из Африки, но туда все активнее заходит Турция. В то же время успех в Сирии открыл возможность туркам углублять свое присутствие в этом регионе, расширять количество баз и создавать неблагоприятные условия для России.

К слову, Владимир Зеленский считает, что самые сильные армии в Европе – украинская и турецкая.