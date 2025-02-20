Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив 24 Каналу, чому насправді Туреччина зацікавлена у довгостроковому мирі та чи дійсно можна довіряти словам Ердогана про те, що він поважає територіальну цілісність нашої країни.

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"Туреччина хоче послабити Росію"

У міжнародній політиці не існує друзів, поки не підписані конкретні угоди, які роблять країни союзниками. З юридичного погляду Туреччина не є союзником для України, поготів другом, оскільки Анкара має власні інтереси.

"У багатьох моментах наші інтереси збігаються. Зокрема, послаблення російського впливу у Чорному морі прописане у доктрині Великої Британії, яка була ухвалена ще до повномасштабного вторгнення", – зазначив Коваленко.

Зверніть увагу! Президент Туреччини запропонував свою країну як місце для майбутніх переговорів Сполучених Штатів Америки, України й Росії.

Панування в Чорному морі є стратегічним інтересом Туреччини. Відповідно російська анексія Криму порушила бачення Анкари щодо перетворення Чорного моря на внутрішнє турецьке озеро. За часів, коли Україна контролювала Крим, Туреччина була в сильній позиції, а Росія, анексувавши півострів, поставила там низку своїх баз, що впливає як на НАТО, так і на Туреччину з воєнного погляду.

США розглядали саме Велику Британію для суттєвої противаги Росії у Чорному морі. Адже у Вашингтона та Анкари все ж таки є стратегічні розбіжності. А Велика Британія могла б грати як на турецькому, так і американському полях, інтегруючись з Україною та розміщуючи свої потужності,

– мовив керівник Центру протидії дезінформації.

За його словами, від вибивання чорноморського флоту країни-агресора зусиллями українських спецслужб у виграші всі наші союзники по НАТО. Крім того, Туреччині вигідно послабити Росію не тільки в Чорному морі, а й в Африці.

Зараз Франція виходить з Африки, але туди все активніше заходить Туреччина. Водночас успіх у Сирії відкрив можливість туркам поглиблювати свою присутність у цьому регіоні, розширювати кількість баз та створювати несприятливі мови для Росії.

До слова, Володимир Зеленський вважає, що найсильніші армії в Європі – українська та турецька.