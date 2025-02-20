Анкара уже неоднократно заявляла о готовности к такому шагу и имеет военные базы в нескольких странах. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллал.

Смотрите также Эрдоган предложил Турцию как место для переговоров США, Украины и России

Действия Турции, которых больше всего боится Путин

Украине необходимо создать демилитаризованную зону на всей линии границы, где между ней и агрессором будут присутствовать международные войска и наблюдатели. Турция является одной из тех стран, что не боятся отправлять свои войска за границу. Она имеет военные базы в Сирии, Катаре, Ливии, и планирует усилить свое присутствие в Сомали и других государствах.

Эрдоган неоднократно заявлял о готовности отправить турецкие войска в Украину на линию границы, чтобы было видно, кто нарушает мир. И Путин боится этого до смерти,

– подчеркнул эксперт по украинско-арабским отношениям.

Как Турция может еще усилить Украину

Турция – это не только сильный переговорщик, но и государство, которое Путин боится, поскольку недавно она победила Россию в Сирии. Анкара и сирийский народ стали победителями, а Россия и Иран потерпели поражение. Учитывая это, Турция может существенно усилить свое региональное влияние, что очень нежелательно для Кремля.

Турция также заинтересована в восстановлении украинской инфраструктуры, уже имеем с ней масштабные проекты,

– отметил Мохаммад Фараджаллал.

Самое важное, что демаркация морских границ между Украиной и Турцией пока невозможна из-за оккупации Крыма. Это мешает Анкаре добывать газ в Черном море, нанося ей экономический ущерб из-за России.

Если Путин считает себя "царем", то есть султан, который может повлиять на его амбиции,

– добавил он.

Турция поддержала Азербайджан в войне с Арменией, а также сирийскую оппозицию в борьбе с режимом Башара Асада. Это лишь усиливает опасения Путина, что Турция станет союзником Украины и предоставит ей гарантии безопасности.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский провел встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Стамбуле, пока Россия и США вели переговоры в Эр-Рияде. И это был очень удачный маневр, считает российский политтехнолог Аббас Галлямов.