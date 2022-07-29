российские пропагандисты пытались соврать о том, что будут сотрудничать с турецкой компанией Baykar, которая производит БПЛА Bayraktar и передаст несколько из них для Украины бесплатно. На самом деле турецкая компания наотрез отказалась работать с оккупантами и пообещала, что ни одного их беспилотника у россиян не будет.

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Турция не планирует никакого сотрудничества с россией по производству беспилотников

Как сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, заявления россиян не соответствуют действительности. Пока ни о каком сотрудничестве с россией по производству беспилотников даже не идет речь.

Нет ничего, что поступило бы в нашу повестку дня и относительно чего началась бы работа. Этот процесс формируется в рамках политики Турции. Мы будем работать над техническим аспектом вопроса,

– сказал он.

Почему россияне боятся Bayraktar

Ударный беспилотник Bayraktar уже нанес российским оккупантам большие потери. Он может подниматься на высоту 8 километров и сбрасывать на врага противотанковые бомбы.

С его помощью нашим героям удалось уничтожить безумное количество российской техники. Напомним, что компания бесплатно передаст ВСУ три беспилотника, на которые собрали деньги украинцы, и еще один, средства на который собирали наши польские друзья.

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