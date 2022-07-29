російські пропагандисти намагалися збрехати про те, що будуть співпрацювати з турецькою компанією Baykar, яка виготовляє БПЛА Bayraktar та передасть кілька з них для України безплатно. Насправді ж турецька компанія навідріз відмовилася працювати з окупантами та пообіцяла, що жодного їхнього безпілотника в росіян не буде.

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Туреччина не планує жодної співпраці з росією щодо виробництва безпілотників

Як повідомив голова Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, заяви росіян не відповідають дійсності. Наразі про жодну співпрацю з росією щодо виробництва безпілотників навіть не йде мова.

Немає нічого, що надійшло б до нашого порядку денного й щодо чого почалася б робота. Цей процес формується в межах політики Республіки Туреччина. Ми працюватимемо над технічним аспектом питання,

– сказав він.

Чому росіяни бояться Bayraktar

Ударний безпілотник Bayraktar вже завдав російським окупантам великих втрат. Він може підійматися на висотку 8 кілометрів та скидати на ворога протитанкові бомби.

З його допомогою нашим героям вдалося знищити шалену кількість російської техніки. Нагадаємо, що компанія безплатно передасть ЗСУ три безпілотники, на які зібрали гроші українці, та ще один, кошти на який збирали наші польські друзі.

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