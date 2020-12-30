Турция на Новый год закроет любимые туристические локации
На время празднования Нового года в Турции закроют некоторые выдающиеся улицы и площади. Кроме того, в стране планируют ввести комендантский час.
Запреты будут действовать для граждан страны и туристов. Об этом сообщает Hurriyet.
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Комендантский час в стране вступит в силу в 21:00 31 декабря и будет действовать до 5:00 4 января.
Какие территории закроют в Турции
- Улицу Истикляль – в Стамбуле;
- Площадь Султанахмет – в Стамбуле;
- Площадь Кызылай – в Анкаре;
- Площадь Гюндогана – в Измире.
Эти исторические локации будут закрытыми с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.
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