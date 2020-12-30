На время празднования Нового года в Турции закроют некоторые выдающиеся улицы и площади. Кроме того, в стране планируют ввести комендантский час.

Запреты будут действовать для граждан страны и туристов. Об этом сообщает Hurriyet.

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Комендантский час в стране вступит в силу в 21:00 31 декабря и будет действовать до 5:00 4 января.

Какие территории закроют в Турции

Улицу Истикляль – в Стамбуле;

Площадь Султанахмет – в Стамбуле;

Площадь Кызылай – в Анкаре;

Площадь Гюндогана – в Измире.

Эти исторические локации будут закрытыми с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.

Обратите внимание! Турция требует от туристов результаты ПЦР-тестов. Требование будет действовать как минимум до 1 марта 2021 года. Кроме того, отрицательный результат теста на коронавирус нужен тем, кто прибывает в страну транзитом.