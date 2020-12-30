На час святкування Нового року у Туреччині закриють деякі визначні вулиці та площі. Окрім того, у країні планують ввести комендантську годину.

Заборони діятимуть для громадян країни та туристів. Про це повідомляє Hurriyet. Актуально Невидимий ворог: чому стається "тиха гіпоксія" при COVID-19 Комендантська година у країні набуде чинності о 21:00 31 грудня і діятиме до 5:00 4 січня. Які території закриють у Туреччині Вулицю Істікляль – у Стамбулі; Площу Султанахмет – у Стамбулі; Площу Кизилай – в Анкарі; Площу Гюндогана – в Ізмірі. Ці історичні локації будуть закритими з 21:00 31 грудня до 10:00 1 січня. Зверніть увагу! Туреччина вимагатиме від туристів результати ПЛР-тестів. Вимога діятиме щонайменше до 1 березня 2021 року. Окрім того, негативний результат тесту на коронавірус потрібен тим, хто прибуває у країну транзитом.