Туреччина на Новий рік закриє улюблені туристичні локації
На час святкування Нового року у Туреччині закриють деякі визначні вулиці та площі. Окрім того, у країні планують ввести комендантську годину.
Заборони діятимуть для громадян країни та туристів. Про це повідомляє Hurriyet.
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Комендантська година у країні набуде чинності о 21:00 31 грудня і діятиме до 5:00 4 січня.
Які території закриють у Туреччині
- Вулицю Істікляль – у Стамбулі;
- Площу Султанахмет – у Стамбулі;
- Площу Кизилай – в Анкарі;
- Площу Гюндогана – в Ізмірі.
Ці історичні локації будуть закритими з 21:00 31 грудня до 10:00 1 січня.
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