Турция с 10 июня начинает возобновлять авиасообщение с другими странами. Из Украины через Черное море первые самолеты начнут летать уже с 15 июня.

О возобновлении авиасообщения заявил министр транспорта Турции Адиль Караисмалоглу. Его цитирует издание NTV.

Стоит знать Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины: дата

Первые самолеты из Турции в другие страны полетят уже 10 июня. Государство намерено в первую очередь восстановить сообщение с рядом недалеких соседей:

Болгария;

Катар;

Греция;

Бахрейн.

В дальнейшем в последующие дни Турция будет восстанавливать авиационное сообщение по более дальним направлениям. Сюда, в частности, войдут Украина, Казахстан, Литва, Молдова и многие другие.

Первые самолеты из Украины должны начать летать уже с 15 июня. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала продажу билетов на своем сайте.

Так, например, из Киева или Харькова в Стамбул можно будет улететь уже с 15 июня, а со Львова в Анталию – с 17 июня.

Что известно о возобновлении полетов из Украины?К сожалению, Турция является скорее исключением, чем правилом. Все из-за того, что государству важны туристы. Зато страны, в которых доля туризма в экономике значительно ниже, пока не спешат возобновлять полеты.



Впрочем, уже три компании заявили о готовности возобновить полеты из Украины. Поэтому, пользуясь услугами Belavia, LOT или WizzAir, во второй половине июня можно будет добраться до более дюжины европейских городов.