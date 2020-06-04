Туреччина з 10 червня починає відновлювати авіасполучення з іншими країнами. З України через Чорне море перші літаки почнуть літати вже з 15 червня.

Про відновлення авіасполучення заявив міністр транспорту Туреччини Аділь Караісмалоглу. Його цитує видання NTV.

Варто знати Коли відновлять польоти за кордон та всередині України: дата

Перші літаки з Туреччини в інші країни полетять вже 10 червня. Держава має намір першочергово відновити сполучення з низкою недалеких сусідів:

Болгарія;

Катар;

Греція;

Бахрейн.

Надалі в наступні дні Туреччина відновлюватиме авіаційне сполучення за більш далекими напрямками. Сюди, зокрема, увійдуть Україна, Казахстан, Литва, Молдова й багато інших.

Перші літаки з України мають почати літати вже з 15 червня. Турецька авіакомпанія Turkish Airlines вже розпочала продаж квитків на своєму сайті.

Так, наприклад, з Києва чи Харкова до Стамбула можна буде полетіти вже з 15 червня, а зі Львова до Анталії – з 17 червня.

Що відомо про відновлення польотів з України?На жаль, Туреччина є радше винятком, аніж правилом. Усе через те, що державі важливі туристи. Натомість країни, у яких частка туризму в економіці є значно нижчою, поки не поспішають відновлювати польоти.



Втім вже три компанії заявили про готовність відновити польоти з України. Відтак, користуючись послугами Belavia, LOT чи WizzAir, у другій половині червня можна буде дістатися до понад дюжини європейських міст.