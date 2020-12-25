Турция будет требовать отрицательный тест на COVID-19 от всех туристов
Правительство Турции обязало всех, кто прибывает в страну, иметь отрицательный тест на коронавирус. Такое правило для желающих попасть на территорию страны начнет действовать уже с 28 декабря 2020 года.
Что решило турецкое правительство
Без негативного теста на коронавирус людей не будут впускать в Турцию. Об этом на своей странице в твиттере заявил министр здравоохранения государства Фахреттин Коджа.
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Каждый, кто прибывает из-за границы – с 28 декабря самолетом и с 30 декабря наземным транспортом – обязан иметь отрицательный тест на коронавирус,
– сказал Коджа.
Заметим, 18 декабря Турция оказалась в списке стран красной зоны Министерства здравоохранения Украины. Статистика заболеваемости в курортной стране превысила показатели нашего государства.
Теперь по прибытии из Турции украинцы должны находиться 2 недели на самоизоляции, или же получить отрицательный тест на COVID-19.
Коронавирус в Турции: главное
- За период пандемии коронавируса в Турции заразились 2,12 миллиона человек.
- Из них 1,97 миллиона больных уже выздоровели.
- К сожалению, 19 371 человек умер от осложнений COVID-19.
- Из-за стремительного увеличения количества больных с 1 декабря в Турции ввели комендантский час. Однако, туристов ограничения не касались.
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