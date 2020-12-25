Уряд Туреччини зобов'язав усіх, хто прибуває в країну, мати негативний тест на коронавірус. Таке правило для охочих потрапити на територію країни розпочне діяти вже з 28 грудня 2020 року.

Що вирішив турецький уряд

Без негативного тесту на коронавірус людей не впускатимуть до Туреччини. Про це на своїй сторінці у твіттері заявив міністр охорони здоров'я держави Фахреттін Коджа.

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Кожен, хто прибуватиме з-за кордону – з 28 грудня літаком і з 30 грудня наземним транспортом – зобов'язаний мати негативний тест на коронавірус,

– сказав Коджа.

Зауважимо, 18 грудня Туреччина опинилася у списку країн червоної зони Міністерства охорони здоров'я України. Статистика захворюваності в курортній країні перевищила показники нашої держави.

Тепер після прибуття з Туреччини українці повинні перебувати 2 тижні на самоізоляції, або ж отримати негативний тест на COVID-19.

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