Израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛа Арие Зайден прокомментировал 24 Каналу следующие высказывания президента Турции, отметив, что вторжение в Израиль является невозможным. Он отметил, что обе страны не имеют общей сухопутной границы, а вторжение через акваторию Средиземного моря может быть остановлено американскими военными.

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Почему Эрдоган заявил о вторжении в Израиль

Арие Зайден подчеркнул, что Турция является частью НАТО и использует товары стран Альянса для своих нужд. Это может стать весомым рычагом для прекращения вероятной агрессии против Израиля.

Заявления Эрдогана не более, чем слова. Риторика очень агрессивная, но на самом деле ничего не будет,

– сказал израильский политолог.

По его мнению, заявления президента Турции о вторжении в Израиль направлены на своих избирателей.

"Таким образом он пытается сместить внимание граждан своей страны с внутренних проблем, в частности финансовых и общественных, на внешнего врага", – высказался подполковник запаса ЦАХАЛа.