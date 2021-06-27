Прогноз от Эрдогана

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган принял участие в торжественной церемонии. Политик подчеркнул, что, согласно прогнозам специалистов, к 2050 году через Босфор ежегодно будут следовать более 70 тысяч судов.

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В то же время безопасная пропускная способность пролива составляет лишь 25 тысяч кораблей. В то же время уже сейчас ежегодно Босфор принимает примерно 48 тысяч судов.

Именно поэтому власти страны приняли решение о создании новой морской артерии, которая увеличит логистические возможности и улучшит инфраструктуру Турции.

Главное о будущем канале

По словам Эрдогана, текущий маршрут канала "Стамбул" – наиболее оптимальный. Его выбрали из 5 альтернатив.

Длина канала составит 45 километров. Глубина – более 20 метров.

Вдоль "Стамбула" построят новые города. Это поможет немного разгрузить мегаполис.

Реализовать проект планируют в течение 6 лет.

Общую стоимость "Стамбула" оценивают примерно в 15 миллиардов долларов.

На будущий канал не будет распространяться конвенция Монтре, которая регулирует вопросы контроля над проливами Босфор и Дарданеллы. В частности, относительно их использования торговыми кораблями других стран.

Обратите внимание! В 2021 году Турция нашла в акватории Черного моря огромное газовое месторождение. По предварительным данным, его ресурсы можно оценить в 135 миллиардов кубометров.