Прогноз від Ердогана

Турецький лідер Реджеп Ердоган взяв участь в урочистій церемонії. Політик наголосив, що, відповідно до прогнозів фахівців, до 2050 року через Босфор щорічно слідуватимуть понад 70 тисяч суден.

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Водночас безпечна пропускна спроможність протоки становить лише 25 тисяч кораблів. Водночас вже наразі щорічно Босфор приймає приблизно 48 тисяч суден.

Саме тому влада країни ухвалила рішення про створення нової морської артерії, яка збільшить логістичні можливості та покращить інфраструктуру Туреччини.

Головне про майбутній канал

За словами Ердогана, поточний маршрут каналу "Стамбул" – найоптимальніший. Його обрали з 5 альтернатив.

Довжина каналу становитиме 45 кілометрів. Глибина – понад 20 метрів.

Вздовж "Стамбулу" збудують нові міста. Це допоможе трішки розвантажити мегаполіс.

Реалізувати проєкт планують упродовж 6 років.

Загальну вартість "Стамбулу" оцінюють приблизно у 15 мільярдів доларів.

На майбутній канал не поширюватиметься конвенція Монтре, яка врегульовує питання контролю над протоками Босфор і Дарданелли. Зокрема, щодо їхнього використання торговими кораблями інших країн.

Зверніть увагу! У 2021 році Туреччина знайшла в акваторії Чорного моря величезне газове родовище. За попередніми даними, його ресурси можна оцінити у 135 мільярдів кубометрів.