Як просувається очищення моря

Він також наголосив, що інтенсивна робота триває. Крім того, згідно з його наказом, у Туреччині створили спеціальну координаційну раду, яка опікується очищенням Мармурового моря.

До теми Мармурове море в Туреччині вкрилося коричневою піною, яка загрожує екосистемі: фото

До складу цього органу входить представники:

міністерств та відомств;

місцевої влади;

управління судноплавства;

гідрографії та океанографії командування;

науковці, експерти та природоохоронні організації.

Ердон раніше зауважував, що після очищення від небезпечного слизу, Мармурове море отримає статус природоохоронної території. Систему очищення стічних вод планують реконструювати за сучасними технологіями. За вказівкою президента Туреччини, для розслідування причин та оцінки наслідків забруднення моря, створять спеціальну комісію.



Морський слиз контролює спеціальна рада / Фото sabah.com.tr



Морський слиз вкрив Мармурове море / Фото sabah.com.tr



Морський слиз має коричневий колір / Фото sabah.com.tr



Вдалось очистити вже 1,7 тисячі кубометрів / Фото AFP

Що відомо про морський слиз в Туреччині