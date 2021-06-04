Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що родовище виявили в свердловині Амасра-1 на ділянці "Сакар'я".

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Нове родовище у Чорному морі

Наше бурове судно "Фатіх" виявило нове родовище природного газу об'ємом 135 мільярдів кубометрів у свердловині Амасра-1 на ділянці "Сакар'я" в Чорному морі",

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, за словами президента, тепер загальний обсяг відкритих Туреччиною родовищ у Чорному морі досяг 540 мільярдів кубометрів. Він додав, що видобуток і доставку газу з нового родовища здійснять у 3 етапи.

Зверніть увагу! У серпні 2020 року Туреччина також знайшла значні газові родовища в Чорному морі. Тоді мовилось, що це може допомогти країні зменшити свою залежність від імпорту енергії.