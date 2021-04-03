За сутки 1 апреля Турция установила новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом: более 40 тысяч случаев. В Минздраве страны объяснили, что это вызвал британский штамм COVID-19.

Кроме того, за сутки умерли 176 человек.

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В целом ситуация с коронавирусом в стране очень сложная. Еще 29 марта во стране впервые с осени выявили более 32 тысяч новых зараженных за сутки.

Уже 30 и 31 марта в Турции выявили более 37 тысяч и более 39 тысяч больных.

В стране готовятся начать испытания собственной вакцины от COVID-19. Необычности турецкому препарату придает то, что его изготовили в виде спрея.

Министр промышленности страны Мустафа Воронков заявил, что эту вакцину могут внедрить уже к концу 2021 года.

Обратите внимание! Власть Турцию 30 марта усилила в стране карантин и ввела комендантский час в выходные. Сейчас уже 58 провинций Турции находятся в красной зоне. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "в провинциях "красной" зоны комендантский час выходного дня, который вводился только в воскресенье, теперь будет каждую субботу и воскресенье".