Британский штамм свирепствует: Турция установила новый рекорд по количеству инфицированных
За сутки 1 апреля Турция установила новый рекорд по количеству зараженных коронавирусом: более 40 тысяч случаев. В Минздраве страны объяснили, что это вызвал британский штамм COVID-19.
Источник:Turkish Minute
Кроме того, за сутки умерли 176 человек.
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В целом ситуация с коронавирусом в стране очень сложная. Еще 29 марта во стране впервые с осени выявили более 32 тысяч новых зараженных за сутки.
Уже 30 и 31 марта в Турции выявили более 37 тысяч и более 39 тысяч больных.
В стране готовятся начать испытания собственной вакцины от COVID-19. Необычности турецкому препарату придает то, что его изготовили в виде спрея.
Министр промышленности страны Мустафа Воронков заявил, что эту вакцину могут внедрить уже к концу 2021 года.
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