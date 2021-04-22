Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции усиливают противоэпидемиологические меры. В стране вводят круглосуточный комендантский час.

Такие ограничения продлятся в течение трех дней. Комендантский час будет действовать с 19:00 22 апреля до 5:00 26 апреля.

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Новые ограничения в Турции

По информации Министерства внутренних дел страны, жители Турции смогут покидать свои дома только в крайних случаях. Они смогут:

с 10:00 до 17:00 посещать продуктовые магазины и аптеки;

ходить к врачам;

а также – выгуливать собак.

"Из-за того, что 23 апреля является государственным праздником Днем национальной независимости и детей, ограничение выхода на улицу начнется в 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля", – сообщили в МИД.

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