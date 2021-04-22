Турция вводит круглосуточный комендантский час на 3 дня
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции усиливают противоэпидемиологические меры. В стране вводят круглосуточный комендантский час.
Источник:CNN Turk
Такие ограничения продлятся в течение трех дней. Комендантский час будет действовать с 19:00 22 апреля до 5:00 26 апреля.
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Новые ограничения в Турции
По информации Министерства внутренних дел страны, жители Турции смогут покидать свои дома только в крайних случаях. Они смогут:
- с 10:00 до 17:00 посещать продуктовые магазины и аптеки;
- ходить к врачам;
- а также – выгуливать собак.
"Из-за того, что 23 апреля является государственным праздником Днем национальной независимости и детей, ограничение выхода на улицу начнется в 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля", – сообщили в МИД.
Коронавирус в Турции: что известно
- По состоянию на четверг, 22 апреля, в Турции заболел коронавирусом 4 446 591 человек.
- Из них – умерли 36 975 инфицированных, в то же время выздоровели – 3 844 342 больных.
- Суточный прирост больных в стране 16 апреля показал максимум с начала пандемии COVID-19.
- А за 18 апреля в Турции обнаружили наибольшее количество заболевших в мире.
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