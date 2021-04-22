Через погіршення ситуації з коронавірусом у Туреччині посилюють протиепідеміологічні заходи. У країні запроваджують цілодобову комендантську годину.

Такі обмеження триватимуть упродовж трьох днів. Комендантська година діятиме від 19:00 22 квітня до 5:00 26 квітня.

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Нові обмеження у Туреччині

За інформацією Міністерства внутрішніх справ країни, жителі Туреччини зможуть покидати свої будівлі лише у крайніх випадках. Вони матимуть змогу:

від 10:00 до 17:00 відвідувати продуктові магазини і аптеки;

ходити до лікарів;

а також – вигулювати собак.

"Через те, що 23 квітня є державним святом Днем національної незалежності та дітей, обмеження виходу на вулицю розпочнеться о 19:00 22 квітня і закінчиться о 05:00 26 квітня", – повідомили в МЗС.

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