Однако, что хуже всего, это стихийное бедствие было не самым мощным в стране. 24 Канал собрал информацию о сильнейших землетрясениях, произошедших в Турции за последние годы.

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Самое мощное землетрясение в Турции

Как сообщают сейсмологи, Турция – центр сейсмической активности, она расположена на Анатолийской плите, которая граничит с двумя большими разломами к северо-востоку от Евразии.

Смертоносное землетрясение 6 февраля, которое ощущалось также в Сирии, Ливане и Израиле, было таким же мощным, как и землетрясение 1939 года в Эрзинджане. К слову, последний считают самым мощным за всю историю в Турции.

Землетрясение в Эрзинджане / Фото Haber Turk

Это землетрясение было зафиксировано как землетрясение с большим количеством человеческих жертв. Тогда в результате трагедии погибли около 30 тысяч человек.

Октябрь 2020 года

На греческом острове Самос в Эгейском море, расположенном у побережья Турции произошло смертоносное землетрясение. Его магнитуда составляла семь.

Тогда погибли около 24 человек, еще больше жертв было в самой Греции.

Последствия землетрясения на острове Самос / Фото VOA

Январь 2020 года

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на востоке Турции. В результате подземных толчков не менее 22 человек, еще сотни – получили ранения. Кроме того, землетрясение привело также к подземным толчкам в Сирии, Грузии и Армении.

Елязигское землетрясение / Фото VOA

Октябрь 2011 года

В восточной Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Тогда погибли около 138 человек, еще 350 получили ранения.

Землетрясение в провинции Ван / Фото VOA

Эпицентр землетрясения находился в провинции Ван, недалеко от границы с Ираном. Следовательно, толчки сильно ощущались в близлежащих селах Ирана и некоторых частях северного Ирака.

Март 2010 года

Это мощное землетрясение магнитудой 6,0 опять же таки произошло на востоке Турции, тогда погиб 51 человек. Кроме того, землетрясение почти полностью разрушило одну деревню и сильно повредило еще 4 населенных пункта.

Впоследствии в том же районе произошло второе землетрясение магнитудой 5,6. Более того, там также зафиксировали десятки афтершоков.

Август 1999 года

Одно из самых мощных землетрясений произошло в городе Измит на западе Турции. Его магнитуда достигла отметки 7,4. Стихийное бедствие унесло жизни 17 тысяч человек.

Последствия землетрясения в Измите / Фото VOA

Заметьте! С 1900 по 2022 год в Турции произошло около 260 землетрясений.

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