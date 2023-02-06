Однак, що найгірше, це стихійне лихо було не найпотужнішим в країні. 24 Канал зібрав інформацію про найсильніші землетруси, які трапилися в Туреччині за останні роки.

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Найпотужніший землетрус в Туреччині

Як повідомляють сейсмологи, Туреччина – осередок сейсмічної активності, вона розташована на Анатолійській плиті, яка межує з двома великими розломами на північному сході від Євразії.

Смертоносний землетрус 6 лютого, який відчувався також в Сирії, Лівані та Ізраїлі, був таким же потужним, як і землетрус 1939 року в Ерзінджані. До слова, це останній вважають найпотужнішим за всю історію Туреччини.

Землетрус в Ерзінджані / Фото Haber Turk

Цей землетрус було зафіксовано як землетрус із найбільшою кількістю людських жертв. Тоді внаслідок трагедії загинули близько 30 тисяч людей.

Жовтень 2020 року

На грецькому острові Самос в Егейському морі, який розташований поблизу узбережжя Туреччини стався смертоносний землетрус. Його магнітуда складала 7.

Тоді загинули близько 24 людей, ще більше жертв було у самій Греції.

Наслідки землетрусу на острові Самос / Фото VOA

Січень 2020 року

Землетрус магнітудою 6,7 стався на сході Туреччини. У результаті підземних поштовхів щонайменше 22 людини, ще сотні – отримали поранення. Крім того, землетрус спричинив також підземні поштовхи в Сирії, Грузії та Вірменії.

Жовтень 2011 року

У східній Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Тоді загинули близько 138 людей, ще 350 – отримали поранення.

Епіцентр землетрусу був у провінції Ван, неподалік від кордону з Іраном. Відтак, поштовхи сильно відчувався в прилеглих селах Ірану та деяких частинах північного Іраку.

Березень 2010 року

Цей потужний землетрус магнітудою 6,0 знову ж таки стався на сході Туреччини, тоді загинула 51 людина. Крім того, землетрус майже повністю зруйнував одне село та сильно пошкодив ще 4 населені пункти.

Згодом у тому ж районі стався другий землетрус магнітудою 5,6. Ба більше, там також зафіксували десятки афтершоків.

Серпень 1999 року

Один з найпотужніших землетрусів стався в місті Ізміт на заході Туреччини. Його магнітуда досягла позначки 7,4. Стихійне лихо забрало життя 17 тисяч людей.

Зауважте! З 1900 по 2022 рік в Туреччині сталось близько 260 землетрусів.

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