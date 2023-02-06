Однак, що найгірше, це стихійне лихо було не найпотужнішим в країні. 24 Канал зібрав інформацію про найсильніші землетруси, які трапилися в Туреччині за останні роки.
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Найпотужніший землетрус в Туреччині
Як повідомляють сейсмологи, Туреччина – осередок сейсмічної активності, вона розташована на Анатолійській плиті, яка межує з двома великими розломами на північному сході від Євразії.
Смертоносний землетрус 6 лютого, який відчувався також в Сирії, Лівані та Ізраїлі, був таким же потужним, як і землетрус 1939 року в Ерзінджані. До слова, це останній вважають найпотужнішим за всю історію Туреччини.
Землетрус в Ерзінджані / Фото Haber Turk
Цей землетрус було зафіксовано як землетрус із найбільшою кількістю людських жертв. Тоді внаслідок трагедії загинули близько 30 тисяч людей.
Жовтень 2020 року
На грецькому острові Самос в Егейському морі, який розташований поблизу узбережжя Туреччини стався смертоносний землетрус. Його магнітуда складала 7.
Тоді загинули близько 24 людей, ще більше жертв було у самій Греції.
Наслідки землетрусу на острові Самос / Фото VOA
Січень 2020 року
Землетрус магнітудою 6,7 стався на сході Туреччини. У результаті підземних поштовхів щонайменше 22 людини, ще сотні – отримали поранення. Крім того, землетрус спричинив також підземні поштовхи в Сирії, Грузії та Вірменії.
Жовтень 2011 року
У східній Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Тоді загинули близько 138 людей, ще 350 – отримали поранення.
Епіцентр землетрусу був у провінції Ван, неподалік від кордону з Іраном. Відтак, поштовхи сильно відчувався в прилеглих селах Ірану та деяких частинах північного Іраку.
Березень 2010 року
Цей потужний землетрус магнітудою 6,0 знову ж таки стався на сході Туреччини, тоді загинула 51 людина. Крім того, землетрус майже повністю зруйнував одне село та сильно пошкодив ще 4 населені пункти.
Згодом у тому ж районі стався другий землетрус магнітудою 5,6. Ба більше, там також зафіксували десятки афтершоків.
Серпень 1999 року
Один з найпотужніших землетрусів стався в місті Ізміт на заході Туреччини. Його магнітуда досягла позначки 7,4. Стихійне лихо забрало життя 17 тисяч людей.
Землетрус у Туреччині 6 лютого: найважливіше
- Вранці 6 лютого жителі південного сходу Туреччини прокинулися від потужного землетрусу. Поштовхи відчули навіть у Сирії. Будівлі обвалювалися за лічені секунди.
- Станом на 16:21 загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла щонайменше до 2 339 осіб.
- За даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, у 10 провінціях Туреччини загинули щонайменше 1 498 людей, ще 7 600 зазнали поранень.
- У Сирії, за даними міністерства охорони здоров'я, кількість загиблих у контрольованих урядом районах зросла до більш ніж 461 особи, 1 326 людей зазнали поранень.
- Натомість на північному заходу Сирії, непідконтрольній частині сирійському уряду, управління ООН з координації гуманітарної допомоги повідомило ще про 380 загиблих та щонайменше 811 поранених.
- Усе, що відомо про трагедію у Туреччині, читайте у матеріалі 24 Каналу.