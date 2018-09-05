Турция приняла участие в акции, посвященной 85-й годовщине голодомора

Турция первой из стран переняла эстафету от Украины и приняла участие в акции "Зажги свечу памяти". Посольство Украины в Турции и украинская община страны присоединились к международной акции.

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

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Отмечается, что в католической церкви Непорочной Девы Марии в Анкаре прошло поминальное богослужение на украинском языке, которое, с благословения Святейшего Вселенского патриарха Варфоломея, отправил священнослужитель Вселенского патриархата архимандрит Харлампий.

Провозглашая речь, он поддержал и благословил народ Украины от имени Главы Материнской церкви Константинополя.

По благословению Архиепископа Константинополя – Нового Рима и Вселенского Патриарха Его Святейшества Варфоломея материнская церковь обращается к вам, чтобы разделить с вами печаль, вызванную Голодомором 1932-1933 годов – одним из величайших злодеяний ХХ-го века,

– отметил Харлампий.

Богослужение было проведено совместно с местной украинской православной общиной и представителями разных народов в Анкаре.

Участие в Международной акции также приняли послы Грузии, Литвы и Мальты, дипломаты посольств США, Польши и Финляндии, представитель МИД Турецкой Республики, лидеры крымскотатарской общины, а также турецкие граждане и иностранцы.

Напомним, в субботу, 1 сентября, в Национальном музее Мемориал жертв Голодомора в Киеве началось проведение международной акции к 85-й годовщине Голодомора "Зажжем свечу памяти" – за 85 дней до Дня памяти жертв Голодомора – 24 ноября 2018 года.