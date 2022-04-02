Турция также наблюдает за происходящим в городе и готова выделить суда для эвакуации морем. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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Турция готова выделить суда для эвакуации жителей Мариуполя морем

По словам Акара, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.

Так, эта инициатива была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции и передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Также Анкара координирует свои усилия по линии военного атташе в Украине.

Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности важно немедленно объявить о прекращении огня.

– подчеркнул Акар.

Турецкий министр добавил, что активно контактирует с Россией и Украиной по поводу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

Кроме того, Акар отметил, что Турция продолжает поставки гуманитарной помощи украинскому народу.

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