Соответствующие фото были опубликованы на странице компании Baykar Makina в твиттере 27 марта.

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Ранее на сайте компании появилось заявление о первом прототипе нового беспилотника. Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко").

MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится),

– говорится в сообщении.

Прототип нового Bayraktar MIUS / Фото из твиттера Baykar

Добавим, что этот дрон станет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет раньше был запланирован на 2023 год.