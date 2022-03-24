В администрации президента Турции раскритиковали идею поставить в Украину приобретенные у России комплексы С-400.

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Власти Турции заявили, что их страна первой обратилась к США с просьбой продать им ПВО Patriot. В ответ Турция услышала отказ и была вынуждена искать альтернативы. Это связано с тем, что страна находится в одном из наиболее опасных и нестабильных регионов мира.

Турки до сих пор помнят, как наши союзники вывели из Турции батареи Patriot в один из самых напряженных периодов турецко-российских отношений.

– говорится в сообщении.

Тем временем, Турция спроектировала и изготовила вооруженный беспилотник Bayraktar, который сейчас помогает украинским защитникам давать отпор врагу.

"Интересная идея, чтобы Турция направила Украине свою ракетную систему С-400 в обмен на возобновленную возможность приобретения F-35, но я уже могу представить, что новейшие истребители-невидимки, поставляемые США, будут перепроектированы российскими техниками через неделю после их прибытия", – сказали в администрации Эрдогана.

Что известно о С-400 С-400 – зенитная ракетная система, созданная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей с наведением на них до 160 ракет.

Что этому предшествовало

Вашингтон неоднократно просил Анкару избавиться от российских ракет класса "земля – воздух". Соединенные Штаты даже ввели санкции в отношении оборонной промышленности Турции и исключили страну из программы эксплуатации истребителей F-35.

Анкара со своей стороны заявляла, что вынуждена была сделать выбор в пользу С-400, потому что союзники не предоставили ей аналогичное вооружение на удовлетворительных условиях.

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